"Не довіз, а в полі кинув": росіяни залишили свою техніку біля річки Ірпінь

Російські військові покинули Київщину, а їхня техніка – ні. Принаймні про це свідчать безліч трофейних машин, які вдалося виявити в області.

Так Сухопутні війська ЗСУ показали кілька ворожих машин. Їх орки покинули біля річки Ірпінь.

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ЗСУ поповнили свій "автопарк"

На відео можна побачити як зовсім ціленькі, так і понищені ворожі машини. А ще більше вражають вирви біля них. Очевидно, наші бійці добряче їм там накидали, що в орків не залишилося вибору. Ті, в чию бронетехніку не влучили, просто втекли, щоб залишитися живими. І дуже правильно зробили.

Дивіться, як росіяни покинули просто неба свою бронетехніку:

Ми, звичайно ж, не надіємося, що вони переконають інших дружків не воювати в Україні. Натомість є високі шанси, що вони самі не ризикнуть повернутися до нашої країни.

Напередодні українським бійцям вдалося захопити російський "Солнцепьок". І хоч РЗСВ трішки підбита, її відремонтують та відправлять у бій проти орків. Ми просто обожнюємо, коли російських найманців знищують з їхньої ж техніки.

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