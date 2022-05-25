Не гарматне м’ясо: бойовики на Донбасі неочікувано збунтувалися та не хочуть воювати

Поплічники російських окупантів на захопленому Донбасі вирішили влаштувати бунт. І відмовляються від подальшої війни.

В мережі опублікували відеозвернення колаборантів з Донецької області, які воюють на стороні російських загарбників у війні проти України. Там вони висловлюють свої претензії до свого російського керівництва.

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Виявилося, що колаборанти з Донецької області не хочуть воювати на стороні росіян проти України в Луганській області. Але не через те, що їм доводиться протистояти українцям. Їх більше хвилює, що це інша так звана "республіка" – вони ж то з "ДНР", а їх відправляють воювати в "ЛНР". При цьому вони там будуть не як окремий підрозділ, а мають "добровільно влитися у склад "казачих" формувань".

Фактично вони мають заповнити прогалини щодо кількості військових, яких планують кинути проти українців в Луганській області. Саме там зараз російські окупанти зосередили свою увагу – на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська з подальшим виходом до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Адже через нестачу живої сили на цьому напрямку, ворог не може активно йти вперед. Там зараз тривають затяжні бої.

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Також чоловік на відео розповідає, що всіх їх призвали до лав колаборантів незаконно – без відповідної медичної комісії. Тому багато хто з тих, хто потрапив на фронт, там би не мали бути саме через стан здоров'я. Також їм не провели навчання, і автомати дехто з них перший раз в житті побачив вже на місці. В жодного з них не було нікого військового досвіду.

Варто відзначити, що російські окупанти кинули цих "мобілізованих" на один з найбільш гарячих напрямків – захоплення Маріуполя. Там вони й пробули три місяці.

"Нас кинули на передову в перші ряди. Три місяці ми жили як бомжі з автоматами. І нас тепер знову намагаються кинути в м'ясорубку", – заявив колаборант.

За його словами, там 204 особи, яких і намагаються перекинути в Луганську область. Він побоюється, що їх туди відправляють як "гарматне м'ясо".

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