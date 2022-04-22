Не хочемо отримати "Мінськ-3", – Подоляк про нові гарантії безпеки для України

Разом із активними бойовими діями тримають переговори між Україною та Росією. Ворог не збирається припиняти війну та намагається виграти час, а наша група виборює потужні гарантії безпеки від світової спільноти.

Україна веде переговори з багатьма державами, які зможуть гарантувати нам безпеку від потенційного майбутнього нападу Росії. Наша сторона не збирається заморожувати конфлікт та вимагає твердих гарантій своєї суверенності. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Нові гарантії безпеки

За словами Подоляка, наразі усі версії майбутнього документу перебувають у роботі, тому дуже важко сказати, якими саме будуть кінцеві положення.

Принципова позиція України – ми не хочемо отримати "Мінськ-3". Ми хочемо отримати такі гарантії, щоб у випадку повторної ескалації поруч з Україною будуть стояти інші країни, це ключове,

– заявив Подоляк.

Також Україна зараз веде активну роботу на рівні радників з тими державами, які публічно погодились стати гарантами нашої безпеки. Йдеться про різні зобов'язання: закрите небо, зброя, фінанси. Які забов'язання візьме на себе кожен із гарантів стане відомо пізніше.

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