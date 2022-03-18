Не хочете по-хорошому – будемо доганяти, – Кім пообіцяв окупантам помсту за обстріл села

Окупаційні війська Росії 18 березня почали відступати від Миколаєва, де їм тривалий час давали гідну відсіч. Попутно орки почали обстрілювати село.

Цим вони вкотре ганебно порушили норми міжнародного права, яке забороняє атакувати мирне населення. Тому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв жорстку помсту окупантам.

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"Покидьки рідкісні"

Посадовець зауважив, що про Миколаїв навіть обережно говорять кремлівські рупори пропаганди. Мовляв, вони розуміють – там окупанти отримують на горіхи.

Су*и обстріляли село на виході, щоб люди не виглядали. Покидьки рідкісні. Нічого, ми пропонували по-хорошому йти без зброї, не хочете – будемо так доганяти,

– сказав Кім.

Також щодо ситуації в регіоні він зазначив, що наших захисників стає все більше. А ось кількість загарбників різко зменшується.

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