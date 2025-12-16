Укр Рус
16 грудня, 00:41
Не хочеться, щоб ті частини плану, які були вилучені, з'явились знову, – Зеленський

Поліна Буянова
Основні тези
  • Зеленський зазначив, що деякі пункти початкового мирного плану були деструктивними для України, тому їх вилучили, і важливо, щоб вони не повернулися.
  • Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які мають бути затверджені в Конгресі.

Деякі пункти початкового мирного плану були деструктивними для України, через що їх вилучили з проєкту. За словами Володимира Зеленського, наразі важливо, щоб ці пункти не з'явилися знову в майбутньому.

Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Який вигляд зараз має мирний план?

Володимир Зеленський пояснив, що початкова версія мирного плану складалася з 28 пунктів: деякі з них не відповідали позиції України.

Важливо, що їх сьогодні немає. Це не значить, що у нас ідеальний на сьогодні план, але це дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство, 
– підкреслив президент.

Водночас глава держави наголосив, що Україна має залишатися дуже уважною. За словами Зеленського, відповідні сигнали вже були передані партнерам, аби положення, які раніше вилучили з проєкту, не з'явилися в майбутньому в інших документах.

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори між Зеленським та лідерами країн ЄС, до яких приєдналися генсек НАТО та представники США. ЗМІ повідомляють, що в ході розмови сторонам вдалося досягти спільної позиції з низки питань, хоча деякі теми ще потребують обговорення. 

Наразі Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

  • 15 грудня лідери Європи представили свій план гарантій безпеки для України, який складається з 6 пунктів. Він передбачає надання Україні стійкої та значної підтримки для розбудови її збройних сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час.
     

  • Також план включає створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України", сформованих із добровольців країн "коаліції рішучих" за підтримки США, для сприяння відновленню ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю проведення операцій на території України.
     

  • Серед іншого – запровадження механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій.