Не хочеться, щоб ті частини плану, які були вилучені, з'явились знову, – Зеленський
- Зеленський зазначив, що деякі пункти початкового мирного плану були деструктивними для України, тому їх вилучили, і важливо, щоб вони не повернулися.
- Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які мають бути затверджені в Конгресі.
Деякі пункти початкового мирного плану були деструктивними для України, через що їх вилучили з проєкту. За словами Володимира Зеленського, наразі важливо, щоб ці пункти не з'явилися знову в майбутньому.
Про це Володимир Зеленський сказав у розмові з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Є хороші пункти, – нардеп Костенко розкрив, що саме відомо про новий "мирний план"
Який вигляд зараз має мирний план?
Володимир Зеленський пояснив, що початкова версія мирного плану складалася з 28 пунктів: деякі з них не відповідали позиції України.
Важливо, що їх сьогодні немає. Це не значить, що у нас ідеальний на сьогодні план, але це дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство,
– підкреслив президент.
Водночас глава держави наголосив, що Україна має залишатися дуже уважною. За словами Зеленського, відповідні сигнали вже були передані партнерам, аби положення, які раніше вилучили з проєкту, не з'явилися в майбутньому в інших документах.
Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори між Зеленським та лідерами країн ЄС, до яких приєдналися генсек НАТО та представники США. ЗМІ повідомляють, що в ході розмови сторонам вдалося досягти спільної позиції з низки питань, хоча деякі теми ще потребують обговорення.
Наразі Україна розраховує на 5 документів, частина з яких стосується гарантій безпеки, які проголосують та затвердять у Конгресі.
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
15 грудня лідери Європи представили свій план гарантій безпеки для України, який складається з 6 пунктів. Він передбачає надання Україні стійкої та значної підтримки для розбудови її збройних сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 тисяч осіб у мирний час.
Також план включає створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України", сформованих із добровольців країн "коаліції рішучих" за підтримки США, для сприяння відновленню ЗСУ, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю проведення операцій на території України.
Серед іншого – запровадження механізму моніторингу та верифікації режиму припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародних організацій.