Не хочу бути тим, хто відправить людей помирати, – Резніков про розмову з міністром Білорусі

Олексій Резніков 14 лютого поговорив з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Він пояснив, що якщо мовиться про можливу загрозу для українців – прізвища не важливі.

За словами міністра оборони України, йому було важливо обговорити заяви партнерів про ймовірний наступ з території Білорусі. Ці перемовини провели, аби знизити градус напруги.

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Резніков згадав слова міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца про те, що командир, який відправляє солдатів вмирати в бою, повинен зробити все, щоб цього бою уникнути.

Я теж не хочу бути людиною, яка легко відправить людей вмирати. Зроблю все, щоб бою уникнути, звичайно, не втративши честі і гідності країни, ні в якому разі не відступивши,

– заявив Резніков.

Він наголосив, що і далі розмовлятиме з людьми, які керують армією Білорусі.

"Так, ми офіційно не визнаємо результати президентських виборів у їхній країні. Але ми не заперечуємо існування республіки, білоруського народу та їх армії, яка проводить навчання", – додав міністр.

Резніков вважає, що градус напруги знизився

Білоруський міністр під час розмови запевнив, що ризиків і загроз для України з території Білорусі немає.

Розмова міністрів мала тривати 30 хвилин, однак говорили вони годину. Резніков називав конкретні населені пункти та види важкого озброєння, які Білорусь розташувала поблизу України.

"Міністр підтвердив ці дані, сказавши, що там будуть проходити навчання, стрільби, які не спрямовані проти України, це їхня оборонна доктрина", – сказав Резніков.

Навчання Росії на Білорусі: коротко

Росія стягнула у Білорусь свої війська нібито для проведення спільних навчань "Союзна рішучість".

Україна насторожилась, адже все відбувається поблизу нашого кордону. У США називали ці навчання загрозливими.

Навчання мають відбуватись до 20 лютого. Мінськ запевнив, що жоден російський військовий не залишиться у країні після навчань.

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