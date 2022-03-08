"Не хочу ризикувати населенням", – голова Чернігівської ОВА про "зелені коридори"

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зауважив, що з міста автомобілі продовжують виїзд невеликими групами. Також він не виключає організований вивіз населення.

Під час свого нового відеозвернення В'ячеслав Чаус не лише привітав жінок з 8 березням, а й поділився інформацією щодо евакуації населення. Зокрема відомо, що у Чернігові думають над організованим вивезенням містян.

Читайте також Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, – Верещук

Ризикувати мирним населенням Чаус не хоче

Очільник Чернігівської ОВА зазначив, що з міста продовжують виїжджати окремими групами автомобілі. Що ж стосується "зеленого коридору", то В'ячеслав Чаус зазначає, що не готовий ризикувати мирним населенням.

Хоч сьогодні підтверджений попередньо "зелений коридор" у Полтавській і Сумській областях, переконаний він, ворог не гарантує припинення обстрілів.

Ми зараз подивимося на можливість вивозу організованого. У нас є для цього транспорт, бажання. Але я переживаю, щоб не було провокацій та обстрілів по конкретно сформованій колоні,

– каже він.

В'ячеслав Чаус наголошує, що внаслідок цього можуть бути значні втрати.

Дивіться відеозвернення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!