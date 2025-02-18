Не хочу співпадінь, – Зеленський переніс візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічі США та Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що скасував свій візит до Саудівської Аравії. Він пояснив, що це зроблено для того, аби партнери не подумали чогось зайвого.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

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Що відомо про візит Зеленського до Саудівської Аравії

Президент повідомив, що не поїде завтра, 19 лютого, до Саудівської Аравії. Зеленський також зазначив, що Україну не запрошували на зустріч між представниками Росії і США.

Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії – 24 Канал), хто буде їхати. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь і тому я не поїду в Саудівську Аравію,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, візит було перенесено на 10 березня.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, жодна країна не змусить його порушити інтереси власної держави. Президент також звернув увагу, що США та Росія обговорюють ультиматуми, які Владімір Путін поставив на початку повномасштабного вторгнення.