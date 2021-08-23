Не хочу все життя жити у в'язниці, – Сенцов віддав свої тюремні листи в музей

За час перебування у російській в'язниці Олег Сенцов отримав 20 кілограмів листів. Український режисер постійно носив їх з собою.

За словами Сенцова листи, які він отримував, є дуже важливою підтримкою для нього. Спочатку він зберігав їх на балконі.

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"Врешті вирішив відпустити минуле, щоб усе життя не жити у в'язниці", – розповів Сенцов.

Де можна оглянути речі режисера

Сенцов отримав заявку від музею Другої світової війни, що в Києві на схилі правого берега Дніпра. Там організовували виставку про політв'язнів. Тоді він віддав усі свої листи та речі, які залишилися.

"Наприклад, другий комплект тюремної роби. Перший я спалив, коли вийшов на волю", – зазначив режисер.

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