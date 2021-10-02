Не конфлікт інтересів, – Татаров прокоментував візит прокурорів на його день народження

2 жовтня 2021 , 16:09
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Джерело:

фейсбук Vlasta Lazur

Олег Татаров заявив, що візит прокурорів на святкування його Дня народження не є конфліктом інтересів. Усе тому, що вони не мають відношення до справи.

Татаров зауважив, що за комунікацію з Офісом генпрокурора відповідає інший заступник керівника Офісу Президента. Сам Татаров займається наданням аналітичної допомоги, комунікацією з депутатами, зокрема, профільним комітетом.

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Саме тому у появі посадовців силових відомств на своєму святі Татаров не вбачає конфлікту інтересів. 

По-перше, вони не мають відношення до справи. По-друге, конфлікту інтересів не вбачаю, тому що я не маю відношення до органу, який ви назвали,
– заявив Татаров.

День народження Татарова: головне

  • У вересні 2021 року ЗМІ повідомили, що на Дні народження Татарова розважалися понад 10 посадовців силових відомств.
  • Серед них був Олексій Симоненко – заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової. Саме він передав справу Татарова від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.
  • Окрім того, на святкуванні був Максим Цуцкірідзе – заступник голови Нацполіції та начальник головного слідчого управління.
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Автор: Мар'яна Бекало