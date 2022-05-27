Не крали 0 днів: бойовики на Донбасі випустили свої марки щодо війни в Україні

Вочевидь, Росія дуже образилась на марку Укрпошти про російський воєнний корабель, тож вирішила зробити свою жалюгідну пародію. Щоправда, марку випустять на тимчасово окупованій території Донбасу, в так званій "ДНР".

Марка присвячена "денацифікації" України. При цьому на ній видніється символ війни, який вже по всьому світу асоціюється зі свастикою – літера "Z". Про це повідомляє 24 канал.

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Під час брифінгу 27 травня журналіст Сергій Лещенко заявив, що окупанти випустили цю марку для того, щоб якось змінити фокус у ваги й відволікти від ажіотажу навколо нової марки Укрпошти "Російський воєнний корабель...Всьо".

Зрозуміло, що поява цієї марки – це відповідь на те, що в Україні дуже великим попитом користуються марки, присвячені крейсеру "Москва" та острову Зміїний,

– зауважив Лещенко.

Він додав, що Росія постійно використовує подібні технології віддзеркалення, коли їй не вистачає аргументів для власної пропаганди.

Що відомо про марку окупантів

Бойовики присвятили її "денацифікації" України. На марці зображено літеру "Z", яка видніється на тлі розмитого символу полку "Азов". Цинізм окупантів на цьому не завершився – вони вліпили на марку завод "Азовсталь", який так і не змогли взяти штурмом і прикрасили усе це словами "захід нацизму".



Як виглядає марка окупантів / Фото з російських ЗМІ

Тим часом українці та іноземці полюють за новою українською маркою

23 травня Укрпошта відкрила для продажу другу серію марок про російський воєнний корабель, тобто російський крейсер "Москва", який відправився на дно годувати риб. Вона називається "Російський воєнний корабель… Всьо". Цікаво, що вона вийшла у День морської піхоти України й рівно через 40 днів після того, як потонув той самий корабель.

Охочих придбати цю марку ще більше, ніж першу марку з відомою фразою українського прикордонника – "Русскій воєнний корабль – іди на**й". У перший день продажу у різних містах під Укрпоштою ще зранку утворилися кілометрові черги, хоч продавати марки розпочали лише о 14:00.

Через шалений попит кожен охочий може придбати не більше ніж 2 аркуші марок, 5 конвертів і листівок.

24 травня Укрпошта відкрила 4 майданчики для онлайн-покупок, а наступного дня ще й запустила продаж марок та мерчу на світовому маркетплейсі Ebay.

Загалом станом на 25 травня було продано 800 тисяч марок про російський воєнний корабель.

До теми – брифінг Сергія Лещенка за 27 травня: дивіться відео