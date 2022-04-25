Не легковажте сповіщеннями про повітряну тривогу, – Арестович про частіші ракетні обстріли Росії

Олексій Арестович закликав відповідально ставитися до сповіщень про повітряну тривогу. За його словами, ворог гатить ракетами по всій території України.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що "не потрібно боятися сирен, але треба ставитися до них із повагою". Про це він повідомив під час брифінгу в понеділок, 25 квітня, пише 24 канал.

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Противник завдає ракетних ударів по всій території України. Звучить повітряна тривога часто і я ще раз закликаю не легковажити сповіщеннями про загрозу. Як ми бачили по Одесі та багатьох інших містах, ворог часто проголошує, що атака йде на воєнні об'єкти та постійно потрапляє по цивільних,

– сказав Олексій Арестович.

Він також додав: "Якщо ви не можете сховатися в укриття, то принаймні виконуйте правило двох стін".

Брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео