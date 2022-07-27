Не лише Антонівський: у Херсонській ОВА підтвердили влучання по ще одному мосту

Атака на Антонівський міст довела росіян просто до істерики. Та вони заявляють, що вдарили не лише по ньому.

Окупанти кажуть, що прилетіло по ще одному мосту на Херсонщині. Про це місцевий колаборант розповів пропагандистам, повідомляє 24 канал.

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Який міст опинився під атакою

Колаборант і зрадник України володимир сальдо повідомив російським пропагандистам, що ЗСУ влучили в ще один міст біля Херсону.

Мовиться про залізничний міст неподалік від Антонівського. Туди поцілили 2 ракети.

Міст також має важливе стратегічне значення. Про це раніше заявляв військовий експерт Олег Жданов. Руйнування цих мостів позбавить окупантів можливості посилюватись технікою та всім іншим.

ОВА підтвердила атаку на ще один міст

Згодом у Херсонській ОВА влучання по ще одному мосту підтвердили. Очільник адміністрації Дмитро Бутрій заявив, що ЗСУ дійсно уразили залізничний міст, розташований неподалік.

Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів. Після нашої перемоги ми обов'язково відновимо транспортне сполучення мостом. Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про "руській Херсон,

– запевнив Бутрій.

Що відомо про атаку на Антонівський міст

Увечері 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Тепер процес переправи їхньої логістики пошкоджений. Наші військові пояснювали, що точний стан мосту, тобто зруйнований він чи пошкоджений, визначити неможливо. Окупанти не підпускають нікого з обох боків, але українська влада намагається все дізнатись.

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ могли атакувати Антонівський міст у Херсоні саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку. Можливо, українські захисники ліквідували і самих окупантів, і ворожу техніку.

При цьому вже вдень 27 липня місцеві мешканці повідомили, що знову чули вибухи в Херсоні. Виднілися клубки диму в небі. Офіційних підтверджень про удари по окупантах не було.

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