Не лише з Білоруссю: Польща хоче будувати паркан на кордоні з Україною

У Польщі заявили, що наявність паркана на кордоні може не обмежитись Білоруссю. Захисну стіну можуть спорудити й на межі з Україною.

Відповідну заяву про можливу стіну на кордоні Польщі й Україні в інтерв'ю виданню зробив віцепрем'єр та лідер партії "Закон та справедливість" Ярослав Качинський.

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Польща хоче будувати паркан на кордоні з Україною

Я не заперечую те, що огорожа, що вже будується на кордоні з Білоруссю, може бути продовжена на кордон з Україною,

– зазначив політик.

Він додав, що "не є оптимістом" у питанні ситуації на білоруському кордоні. Качинський вважає, що Польща "має бути готовою до років напруження та агресії".

Політик також наголосив, що не знає напрямок, за яким піде агресія Росії: "Але Москва вирішила, що настав хороший час для того, щоб завершити важливі для неї справи". Качинський переконаний, що Захід роками дуже наївно сприймає Росію. Спроби повернути країну-агресорку на свою сторону не завершилися для нього нічим добрим.

Стіна на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо

Захисну стіну висотою 5,5 метра і довжиною понад 180 кілометрів на кордоні з Білоруссю Польща планує збудувати до середини 2022 року.

Вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих, тобто приблизно 350 мільйонів євро.

Перші роботи стартували ще у серпні 2021 року. Тоді, аби зупинити потік нелегальних мігрантів з Білорусі, почали будувати бар'єр з колючим дротом.

Водночас план влади передбачає будівництво стіни, встановлення камер та датчиків.

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