Не лише держзрада та вугілля: Венедіктова розповіла про ще 2 справи проти Медведчука

Віктор Медведчук на початку повномасштабного вторгнення Росії втік з-під домашнього арешту, після чого його знайшли і затримали співробітники СБУ. Наразі проти кума Путіна відкрито цілу низку кримінальних справ.

Ірина Венедіктова в етері марафону єдиних новин пояснила, що мовиться не лише про так звану "вугільну справу" і державну зраду Медведчука, а й ще про 2 провадження. 24 канал передає деталі.

До теми У справі про держзраду Медведчука жодного пом'якшення не буде, – Венедіктова

Справи проти Медведчука

Ірина Венедіктова нагадала деталі відкритих проти Віктора Медведчука у 2020 році справ. У травні 2021-го куму Путіна було повідомлено підозри у 2 кримінальних провадженнях, зокрема у державній зраді та воєнному злочині – розграбуванні тимчасово анексованих Росією територій. Генеральна прокурорка зауважила, що саме ці дві статті – воєнні злочини та державна зрада – нині, через рік, найбільш актуальні.

Насправді я дуже пишаюсь слідчими, які змогли провести дуже серйозну роботу. У цій справі було декілька епізодів: безпосередня розтрата мільярдів, що належали українському народу на анексованій росіянами території півострова Крим, а також йшлося про проєкт "Промінь", який фінансувався безпосередньо Росією, щоб запустити "русскій мір" тут, в Україні,

– пояснила Венедіктова.

За словами генеральної прокурорки, у справі про державну зраду Медведчука досудове розслідування завершилося, і всі "залізобетонні" докази уже зібрані, тож куму Путіна, запевнила посадовиця, не вдасться "викрутитися".

Інша ж, так звана "вугільна справа", перебуває на етапі досудового розслідування. Останніми тижнями, за словами Венедіктової, її дуже активно обговорюють у ЗМІ.

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Решта проваджень проти Медведчука

Ірина Венедіктова зауважила, що справи про держзраду та розкрадання ресурсів у тимчасово анексованому Криму – це наразі не єдині кримінальні провадження проти обвинуваченого. Ще одне, зокрема, стосується так званої "труби Медведчука".

З травня 2020 року ми почали займатися цією справою серйозно, тому що було декілька різних проваджень – і в НАБУ, і у Нацполіції. Я дуже добре пам'ятаю, як ми проводили координаційну нараду. Це історія про те, яким чином повертати майно у власність держави. У 2022 році ми бачимо результати, якими дуже пишаємось, але там ще є куди рухатись,

– розповіла генеральна прокурорка.

Що відомо про так звану "трубу Медведчука" Йдеться про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям", яким компанії з орбіти Медведчука постачали в Україну дизельне паливо. У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину трубопроводу, яка проходить територією нашої держави. РНБО вирішила повернути трубопровід у державну власність, який незаконно привласнили.

До слова, Венедіктова повідомила, що існує й ще одна, четверта справа проти Медведчука, втім, деталей посадовиця поки не розкрила. "Не хочу про неї поки що говорити, тому що правоохоронці там також виходять на фінішну пряму – нехай вони вийдуть, я не буду просто спойлерити зарано", – додала генеральна прокурорка.

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