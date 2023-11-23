Не лише Лабазюк: ЗМІ розповіли про інших нардепів, причетних до корупції

Нещодавно народному депутату Сергію Лабазюку оголосили про підозру. Це сталося після того, як співробітники НАБУ і САП виявили, що депутат здійснив спробу підкупу голови Держагентства з відновлення Мустафи Найєма.

Проте, за інформацією видання "Факти", Лабазюк – не єдиний народний обранець, якого підозрюють у корупції.

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Так, Лабазюк звернувся до топпосадовця Мінвідновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це нардеп нібито обіцяв "винагороду" у 3 − 5% від вартості кожного підряду, і для узгодження домовленостей залучив директора компанії.

Після надходження 50 мільярдів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській скриньці,

– розповів Сергій Рокунь, детектив НАБУ.

Що відомо про Сергія Лабазюка

У рейтингу найбагатших українців видання Forbes Лабазюк посів 65 місце з активами в 165 мільйонів доларів. Головний актив депутата, що вже втретє обраний до парламенту – компанія Vitagro із земельним банком 80 тисяч гектарів.

Нардеп потрапляв у кілька скандалів, серед яких отримана з держбюджету компенсація за оренду житла або готельного номера в Києві, голосування за "диктаторські закони" під час Революції Гідності, корупційний скандал із продажем компанією депутата будматеріалів, що належать державі, у 2014 році.

У 2016 Лабазюк завдав тяжких черепно-мозкових травм працівнику СБУ, коли той перебував при виконанні службових обов'язків. СБУ розслідувала діяльність Лабазюка, який підозрювався у розкраданні бюджетних коштів.

Інші корупційні скандали, пов'язані з депутатами

Журналісти перелічили кілька інших кейсів незаконної діяльності депутатів, що були викриті НАБУ:

10 жовтня 2023 року НАБУ та САП повідомили народному депутату Ярославу Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на понад 2,1 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку.

У жовтні 2023 року НАБУ та САП оголосили народному депутату про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га (йдеться про Роберта Горвата).

21 листопада в НАБУ повідомили, що нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики (ймовірно йдеться про Андрія Одарченка) пропонував голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів, і просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Раніше НАБУ опублікувало матеріали у справі щодо голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жори, яких підозрюють у розкраданні 62 мільйонів гривень.