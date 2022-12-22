Не лише пакет допомоги на 1,89 мільярда: що ще Байден пообіцяв Зеленському
22 грудня 2022, 00:03Читать новость на русском
Глава держави Володимир Зеленський 21 грудня зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Американський лідер анонсував нову допомогу для України.
Про це Байден розповів під час спільного брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що чекає нагоди, щоб підписати рішення про надання 45 мільярдів доларів допомоги, а також закон, який полегшить для Пентагона процес надання критичного озброєння для нашої держави.
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Байден розповів про нову допомогу
Президент США розповів, що сьогодні Вашингтон оголосив про черговий пакет допомоги для України на 1,85 мільярда доларів.
Коротко про візит Зеленського до США
- Володимир Зеленський 21 грудня приїхав до США, щоб виступити перед Конгресом. Це перший візит президента України за кордон від 24 лютого.
- Зеленський констатував, що підтримка від США дозволила Україні захиститися від російського нападу. Бути у Білому домі для нього є великою честю.
- Натомість Байден заявив, що "Росія використовує зиму" як зброю, однак Україна та весь її народ надихають світ та продовжують боротися. Президент США також згадав про те, що за декілька хвилин до візиту Зеленського до Сполучених Штатів Вашингтон оголосив про передачу ЗСУ систем ППО Patriot.