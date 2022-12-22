Не лише пакет допомоги на 1,89 мільярда: що ще Байден пообіцяв Зеленському

Глава держави Володимир Зеленський 21 грудня зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Американський лідер анонсував нову допомогу для України.

Про це Байден розповів під час спільного брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що чекає нагоди, щоб підписати рішення про надання 45 мільярдів доларів допомоги, а також закон, який полегшить для Пентагона процес надання критичного озброєння для нашої держави.

Цікаво Зеленський передав Байдену медаль українського командира HIMARS

Байден розповів про нову допомогу

Президент США розповів, що сьогодні Вашингтон оголосив про черговий пакет допомоги для України на 1,85 мільярда доларів.

Коротко про візит Зеленського до США