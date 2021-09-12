Не лише смак, а й подача страви: в Україні провели 30 фестиваль борщу

12 вересня 2021 , 23:00
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Джерело:

24 канал

Десятки рецептів борщу. В містечку Борщів вже втринадцяте влаштували фестиваль головної страви українців.

Найкращі господині міста готували частування до фестивалю. Підготовку розпочали від самого ранку, бо ж об'єми борщу величезні.

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На фестиваль також з'їхались господині із довколишніх сіл. Вони готували борщ за рецептами традиційним для їхнього села. За словами кухарів, на казан борщу витратили: 

  • 10 кілограмів моркви;
  • 15 кілограмів буряка;
  • 8 кілограмів цибулі;
  • чимало м'яса;
  • 10 кілограмів фасолі.

Варений на м'ясі та пісний, із салом і пампушками, за полтавським та подільським, галицьким і карпатським рецептом. На фестивалі борщів наварили української традиційної страви на будь-який смак. Є рецепти навіть із риби. Гості фестивалю були в захваті від такого різномаїття.

Борщ для нас – це основна страва, тому ми й започаткували такий фестиваль. Це ситна страва. Колись же ж не готували такого розмаїття їжі, як готують сьогодні – був борщ і була каша,
– розповіла організаторка фестивалю Уляна Пасічник. 

Щороку на фестивалі також обирають найсмачніший борщ. Журі звертало увагу не лише на смак, а й на саму подачу страви.

В Україні провели 30 фестиваль борщу: дивіться сюжет 24 каналу

 

Автор: Зоряна Яремишин