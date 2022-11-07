Не лише воюють в Україні: у Путіна в західному суспільстві є ще одна "армія"

У Владіміра Путіна є "армія", діяльність якої насправді вже не приносить результат в Європі. Мовиться про проросійські сили та антиваксерів, на яких розраховує диктатор.

Відповідну інформацію розповів український дипломат та експосол України в Австрії Олександр Щерба у ефірі телемарафону "Єдині новини". Він також зазначив, що 24 лютого Росія вдарила в спину не тільки Україні, а й тим, хто давав Кремлю кредит довіри.

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Путін має ще одну "армію"

Олександр Щерба заявив, що у російського диктатора до 24 лютого в Європі була ціла "армія". За словами експосла:

у першу чергу це був бізнес, який був закоханий в Росію. Адже там можна було заробляти гроші, домовившись тільки з представником Путіна та відмивати заробітки собі в кишеню;

з цього виростала лобіська "армія" російських інтересів, яка після 24 лютого дуже демотивована.

Колишній посол України в Австрії розповів, що Владімір Путін дуже розраховує підвищенням цін на енергоносії в Європі тиснути на Україну, щоб змусити її до "миру".

Це план Путіна, безумовно. Він на це дуже розраховує. Він розраховує на заворушення на вулицях, на прихід до влади якихось абсолютно пропутінських представників політичного класу,

– пояснив Щерба.

Він додав, що не бачить, щоб план російського диктатора спрацьовував. Адже в західних суспільствах є загальне розуміння, що Росія веде війну проти Заходу, в якій Європа та Україна будуть мерзнути, наша держава буде спливати кров'ю і втрачати свій економічний потенціал.

На Заході з'являється відчуття спільної війни з Україною проти Росії

Тому відчуття спільної війни все ж таки у більшості з'являється. І тому, я переконаний, що на рівні притомних людей це (план Путіна – 24 канал), не спрацює,

– заявив посол.

Також Олександр Щерба пригадав, що у російського диктатора також є ще одна "армія" на Заході – це антиваксери. За даними експосла:

вони не сприймають того, що їм кажуть медіа і власні уряди, проте чомусь вірять Владіміру Путіну;

та їхня слабкість в тому, що це здебільшого – не дуже розумні люди, здебільшого фріки. Їх виявляється доволі багато і в західному суспільстві, і в нашому.

Вони (мовиться про Кремль – 24 канал) розраховують на це, але я не вірю, що воно спрацює,

– підсумував дипломат.

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Маразматичним заявам Росії вже не вірять: останні новини

Владімір Путін 4 листопада видав черговий маразм про те, що нібито Угорщина, Румунія та Польща також можуть мати "територіальні претензії" до України. Ба більше, диктатору в бункері здалось, що ці країни "зазіхають" на західні регіони.

У відповідь на заяву Путіна, в угорському МЗС спростували слова диктатора. Також наголосили на необхідності припинити вогонь та нібито вдатись до "мирних переговорів".

В МЗС Румунії сказали, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України та купили американські винищувачі F-16.

Натомість в Польщі сказали прямо, що слова Владіміра Путіна – божевілля. Речник координатора польських спецслужб та урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин пояснив, що слово "знову взяли старі з бункера".

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