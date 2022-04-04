Не лишилося навіть стін: окупанти майже повністю розбомбили село на Харківщині, моторошне відео

На Харківщині російські загарбники майже повністю знищили ціле село. Вони завдали по населеному пункту кілька авіаударів. На жаль, є жертви та поранені.

На початку березня російські окупанти прийшли у село Яковлівку, що на Харківщині, інформує 24 канал. Наслідки дій "асвабадітєлей" справді шокують.

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На Харківщині окупанти майже знищили ціле село

Загалом вони повністю знищили майже половину будинків у цьому населеному пункті – з 45 вціліла лише 21 хата. Ще 24 будинки були сильно пошкоджені, а від багатьох зруйнованих не залишилося навіть стін.

Повідомляють, що по селу Яковлівка російські загарбники завдали кілька авіаударів. Місцеві кажуть, що більшість людей з населеного пункту вже виїхали, але повернувся, щоб розбирати завали.

Жертвами дій окупантів стали. Щеотримали поранення.

Окупанти знищили село на Харківщині: дивитися відео