Не масована атака по Україні: яким був ранковий удар Росії

Росія вранці атакувала Україну різними ракетами, подекуди є влучання. Юрій Ігнат запевнив, що ця атака не була масованою, хоч ворог й випустив понад 40 засобів повітряного нападу.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, у чому особливості цієї атаки. За його словами, мовиться про комбінований удар ворога, пише 24 Канал.

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Що Ігнат сказав про атаку росіян

Масована – це, коли більша кількість (зброї – 24 Канал). Це більше комбінована атака із застосуванням різних типів (зброї – 24 Канал) … Фактично така ж, як була 8 січня та попередні рази,

– розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що окупанти спершу опівночі запустили декілька "Шахедів" та ракет С-300 й С-400. Після цього ворог вдосвіта 13 січня застосував крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспію. Далі були:

пуски "Кинджалів" на Захід України та в сторону Дніпра;

після цього – Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

керовані авіаційні ракети Х-31П та Х-59.

Юрій Ігнат запевнив, що понад 20 повітряних цілей, окрім 8 збитих, – не досягли своїх цілей. Тобто ці ракети або впали в полі, або підірвались у повітрі, або на них вплинули наші засоби радіоелектронної боротьби.

"Тому, власне, добре, що російські ракети дедалі гірше летять", – зауважив Ігнат.

Речник також уточнив, що половина ворожих "Кинджалів" стовідсотково не досягли своїх цілей.

"Тож не виключено, що було декілька цілей, де був ворожий вплив", – заявив Ігнат.

Коротко про атаку росіян