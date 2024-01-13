Не масована атака по Україні: яким був ранковий удар Росії
Росія вранці атакувала Україну різними ракетами, подекуди є влучання. Юрій Ігнат запевнив, що ця атака не була масованою, хоч ворог й випустив понад 40 засобів повітряного нападу.
Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, у чому особливості цієї атаки. За його словами, мовиться про комбінований удар ворога, пише 24 Канал.
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Що Ігнат сказав про атаку росіян
Масована – це, коли більша кількість (зброї – 24 Канал). Це більше комбінована атака із застосуванням різних типів (зброї – 24 Канал) … Фактично така ж, як була 8 січня та попередні рази,
– розповів Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що окупанти спершу опівночі запустили декілька "Шахедів" та ракет С-300 й С-400. Після цього ворог вдосвіта 13 січня застосував крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспію. Далі були:
- пуски "Кинджалів" на Захід України та в сторону Дніпра;
- після цього – Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;
- керовані авіаційні ракети Х-31П та Х-59.
Юрій Ігнат запевнив, що понад 20 повітряних цілей, окрім 8 збитих, – не досягли своїх цілей. Тобто ці ракети або впали в полі, або підірвались у повітрі, або на них вплинули наші засоби радіоелектронної боротьби.
"Тому, власне, добре, що російські ракети дедалі гірше летять", – зауважив Ігнат.
Речник також уточнив, що половина ворожих "Кинджалів" стовідсотково не досягли своїх цілей.
"Тож не виключено, що було декілька цілей, де був ворожий вплив", – заявив Ігнат.
Коротко про атаку росіян
- Росія вдосвіта 13 січня 2024 року запустила по Україні ракети типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Далі підняла в небо два винищувачі МіГ-31К Росії з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, з яких ворог вдарив "Кинджалами".
- На жаль, вибухи лунали в Кропивницькому, Дніпрі, Чернігові. Протиповітряна оборона працювала у Рівненській, Хмельницькій областях.
- На жаль, у Дніпрі є прильоти, у Кременчуцькому районі Полтавської області ракета впала на подвір'я приватного будинку та не розірвалась.