Не маємо ніякого відношення, – у Німеччині відреагував на блокування Russia Today

YouTube 28 вересня видалив канал німецькомовної редакції російського пропагандистського медіа Russia Today. Уряд Німеччини поспішив запевнити, що не має до цього ніякого відношення.

Як заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, блокування Russia Today було рішенням YouTube.

Важливо Погрожують мільйонними штрафами, – у Кремлі обурені через видалення ютуб-каналів пропагандистів

За його словами, федеральний уряд Німеччини не має до цього ніякого відношення, а ті, хто стверджують зворотне, "є прихильниками теорії змови". Він також підкреслив, що свобода преси у Німеччині є великим благом для федерального уряду, тому для "контратак" немає ніяких причин, додав Зайберт.

Цікаво, що міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що керівниця Russia Today лише вдає, що не знає, чому саме YouTube заблокував кремлівські рупори, хоча причина їм відома. Також Ткаченко звернув увагу на те, що блокування сталося після виборів в Німеччині.

Може мовитися про чергове втручання Кремля в закордонний виборчий процес. Тепер російська влада вимагає заборонити на своїй території трансляцію всіх загальновідомих німецьких каналів, які відомі у світі своєю неупередженість. Звісно, назвавши їх іноагентами,

– пояснив міністр.

Як це коментує YouTube

Позицію компанії озвучили представники Google (володіє YouTube). Там пояснили, що канал видалили через те, що він порушує правила відеохостингу щодо розміщення інформації про COVID-19.

Роскомнадзор незабаром після блокування каналу пригрозив Google штрафом у розмірі 1 мільйона рублів, якщо обмеження не будуть скасовані. МЗС Росії також закликало вжити заходів у відповідь проти YouTube.

Головна редакторка пропагандистського каналу Russia Today Маргарита Сімоньян повідомила, що канал RT DE був на четвертому місці за впливовістю серед німецькомовних ЗМІ.