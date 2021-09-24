Не минуло й двох днів: Шмигаль пояснив, чому Лещенка повернули в Укрзалізницю
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Сергій Лещенко знов став членом наглядової ради Укрзалізниці, попри те, що з моменту його звільнення з цієї посади минув лише 1 день. Ініціював повернення Лещенка міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, саме міністр інфраструктури узгоджує кандидатури членів наглядових рад.
Важливо Припинили повноваження голови наглядової ради Укрзалізниці та 3 її членів, серед них – Лещенко
Раніше Сергій Лещенко залишився без посади через те, що Кабінет Міністрів не продовжив з ним контракт.
Ніхто нікого ні до чого не змушує. Кандидатури членів наглядових рад представників держави узгоджуються міністрами. У цьому разі кандидатури теж були затверджені міністром інфраструктури,
– зазначив Шмигаль.
Кар'єра Лещенка в Укрзалізниці
- Вперше Сергій Лещенко долучився до команди Укрзалізниці у грудні 2019 року. 20 червня 2021 року Кабмін продовжив контракт із ним. Термін дії того договору становив 3 місяці.
- Після закінчення цього терміну, 22 вересня, Кабінет Міністрів ухвалив рішення не продовжувати контракт з Лещенком.
- Разом з ним були звільнені голова наглядової ради Укрзалізниці Шевка Аджунер і інші члени наглядової ради – Сергій Андреас Матьє та Олег Журавльов.
Додамо, що склад наглядової ради, до якої увійшов Лещенко, був сформований у середині 2018 року. Його метою було підвищення прозорості роботи Укрзалізниці. Але, попри залучення незалежних спостерігачів, корупційні скандали в УЗ не припинилися.