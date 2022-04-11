"Не могла ухвалити рішення": Арестович розповів про актрису з Бучі, яка відмовлялась виїхати

Олексій Арестович розповів про евакуацію людей та зауважив, що наше суспільство не хоче дорослішати. Політик пояснив, що говорив зі знайомою актрисою 11 разів та прохав її евакуюватись з Бучі.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів під час ефіру. Зокрема це трапилось 10 квітня – тобто після того, як місто 31 березня звільнили від окупантів.

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Знайома актриса Арестовича, попри все, не хотіла покинути Бучу

У мене знайома актриса та психолог сиділа в Бучі і 11 сеансів розмов у нас з нею було у процесі яких я вмовляв її виїжджати,

– розповів Арестович.

Пояснив, що сам перші два дні казав їй, що можна не їхати. Проте згодом, коли побачив, що почались бої, закликав їхати звідти негайно.

Проте вона не могла ухвалити рішення. Додав, що чудово її розуміє, адже такі люди залишають у Краматорську, лишались у Харкові, Ірпіні та Бучі.

Тому що найстрашніше для людини – змінити звички. І навіть перед лицем безпосередньої небезпеки здається, що пронесе.

Я посилав на її порятунок тричі своїх знайомих військових, двоє з яких поранені, а один – важко поранений. Ходили персонально по неї через міни в окуповану Бучу,

– розповів радник глави ОП.

Пояснив, що через його прохання до неї приїжджав мер Бучі і йому вона також відмовляла.

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