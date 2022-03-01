Не може бути миру в Європі без України, – Стефанчук звернувся до Європарламенту

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступивперед Європейським парламентом. Він наголосив, що над Європою нависла серйозна загроза, але вона – єдина як ніколи.

З такими словами Стефанчук звернувся до євродепутатів 1 березня. Він пояснив, що у цей критичний час дуже важливим є реальне визнання наших цілей та перспектив, пише 24 канал.

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Українці зробили свій вибір, – Стефанчук

Посадовець наголосив, що членство в ЄС ще до нападу Росії 24 лютого підтримували більшість українців. "І це наш мандат. Наш мандат спілкуватися з вами, з ЄС. Тому що наш народ зробив свій вибір", – зазначив політик.

Зважаючи на це, він закликав інституції Євросоюзу та держави, які до нього входять, підтримати надання Україні статусу країни-кандидата. Адже це стало б чітким сигналом підтримки всього українського народу.

Ми маємо зрозуміти, що не може бути миру в Європі без України. І не може бути цілісної Європи без України. Слава Україні! Дякую за увагу,

– підкреслив Стефанчук.

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