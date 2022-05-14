Не можемо собі дозволити будь-який "Мінськ", – Подоляк озвучив місію України

Триває 80 доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам. Місія України у цій війні – раз і назавжди зупинити Росію.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Домовленості України з Росією щодо Маріуполя – крихкі

Подоляк прокоментував офіційну заяву Туреччини, що вона готова надати судно й здійснити евакуацію наших захисників та захисниць із заблокованого окупантами Маріуполя. Він порекомендував не надто активно коментувати цю тему, адже перемовини України з Росією стосовно цього питання – дуже складні. Тому потрібно бути дуже обережними, щоб не зруйнувати ті крихкі домовленості, які вже є.

Радник очільника Офісу Президента підкреслив, що для України принципово забрати з "Азовсталі" та Маріуполя усіх українців – поранених, військових та цивільних, які там досі перебувають. Для росіян це ключовий символ спротиву України, й усе, що стосується Маріуполя – це хвороблива тема для Кремля, яку росіяни хочуть просто знищити.

Всі посередники вітаються, і Туреччина найбільш активно допомагає прийти до рішення за формулою "екстракції" та за юридичною формулою, коли третя країна забирає людей. Однак є один нюанс – Росія, яка не йде на поступки,

– наголосив посадовець.

Подоляк зазначив, що якщо Росія прагне зберегти хоч якусь репутацію, то їй необхідно погоджуватись бодай на якісь гуманістичні кроки. Погодитись віддати заблокованих українців Туреччині, віддати їх Україні – це був би якраз один із таких кроків, який би справді показав, що Росія все ж має якусь надію.

Радник Андрія Єрмака додав, що перемовини з Росією тривають, й він вважає, що Україні таки вдасться досягти результату.

Місія України у війні проти Росії

Михайло Подоляк висловив думку, що Росія у її нинішньому вигляді існує лише завдяки експансіонізму – бажанні знищити своїх сусідів, відібрати у них щось. "Це єдине, що вони продають світу – жах і можливість зайти в чужу країну, ницо назвавши це "спеціальною військовою операцією", – підкреслив посадовець.

Зайшли масштабно на територію іншої країни 200 тисячами людей – світ дивиться й не вірить, досі шокований. У нас є місія, на жаль, лише українська місія – зупинити Росію. Вони продають ключове – експансію під будь-яким приводом. Тому нам треба зупинити Росію і відкинути її до визначених кордонів України у повному обсязі. Ми це будемо робити, на жаль, великою ціною,

– заявив Подоляк.

До слова, радник очільника Офісу Президента також прокоментував заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що наша держава зараз входить у нову довготривалу фазу війни. Подоляк зазначив, що у нас зараз справді є можливість раз і назавжди зупинити Росію, але на це потрібний час.

"Це математика – зброя, санкції, фінансова допомога Україні, що йде на війну. Росія, продаючи свої енергоносії, за три місяці війни отримала практично 100 мільярдів євро доходу – всі ці гроші йдуть на війну проти України. Скільки у нас є ресурсів, щоб витрачати на війну?", – пояснив радник Андрія Єрмака.

Жодного "Мінська"

Михайло Подоляк також зауважив, що окрім грошей, окрім математики, для України існують також принципові питання – після Бучі, Гостомеля, Маріуполя тощо, ми не хочемо мати сусіда, який через рік чи два атакуватиме нас знову.

Ми не можемо дозволити собі будь-який "Мінськ" – "Мінськ-1", "Мінськ-2", а зараз "Мінськ-3" та "Мінськ-4". Тому ми маємо деокупувати всі наші території, а це – питання часу, готовності, накопичення зброї, мобілізації суспільства,

– зауважив подоляк.

До слова, посадовець наголосив на останньому пункті, адже, на його думку, Львів та Київ нині живуть повсякденним життям й суспільство частково "демобілізувалось".

"Війна не пішла, вона продовжується. Ми маємо цю війну виграти. Немає конкретного терміну, коли це відбудеться. Але ми маємо зробити все, щоб війна не повторилась. Основна задача України сьогодні – відкинути з нашої території Росію", – підсумував Подоляк.

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