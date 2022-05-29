Не можемо виконати всі побажання, – Німеччина про закиди щодо недостатньої допомоги Україні

Німеччину звинувачують у недостатній допомозі Україні на тлі війни проти Росії й затримках у постачанні зброї. Ці закиди спробував спростувати міністр економіки ФРН Роберт Габек.

Посадовець дав розлоге інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, у якому заявив, що Німеччина "не може виконати всі побажання" Києва. Разом з тим він підкреслив, що ФРН підтримує Україну й таки постачає нашій державі зброю, зокрема запевнив, що наразі українські військові навчаються вправлятись з німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000, які невдовзі поїдуть на фронт.

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Габек про допомогу Німеччини Україні

Міністр економіки ФРН є членом партії "зелених" (Die Grünen), й його політична сила однозначно підтримала постачання зброї Україні, йдеться в інтерв'ю. Роберт Габек приїжджав з візитом у Київ ще у 2021 році, й тоді, задовго до широкомасштабного вторгнення Росії, обговорювалось постачання нашій державі оборонного озброєння.

Разом з тим журналіст Die Welt зауважив, що російська армія вбиває та лютує в Україні уже понад три місяці, а поставки зброї з Німеччини в Україну досі затягуються. У Габека запитали, чому так відбувається.

Міністр економіки ФРН відповів, що прямо зараз українські солдати проходять навчання з використання німецької гаубичної системи Panzerhaubitze 2000 – однієї із найсучасніших артилерійських установок у світі. Для їхнього застосування на фронті, за словами політика, необхідна спеціальна освіта, й сама ж Україна наполягає на повному курсі навчання.

Невдовзі Німеччина передасть це озброєння Україні. Тому не можна сказати, що ФРН взагалі не постачає чи надсилає надто мало допомоги Україні. Щоправда, Берлін дійсно не може задовольнити всі потреби Києва. Через це й виникла певна напруга,

– зазначив Габек.

Що відомо про Panzerhaubitze 2000 Самохідна гармата-гаубиця калібром 155 міліметрів, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Взята на озброєння Збройних сил Німеччини у 1998 році. Оснащена автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних снарядів, а також сучасною системою високоточної наземної навігації. Дальність вогню зі стандартним снарядом – до 30 – 36 кілометрів.

Нагадаємо, що днями раніше, 27 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре дав коментар щодо постачання Україні військової допомоги. Він заявив, що потрібно протидіяти всім атакам Росії, а "наратив Путіна" необхідно спростувати. Очільник німецького уряду підкреслив, шо несправедливість не може перемогти право, а груба сила не може бути засобом політики.

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