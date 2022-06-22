Не можемо втратити Дніпро, – командувач ВМС розповів про укріплення Півночі річковим дивізіоном

З початку російсько-української війни приділяли чимало уваги річковим комунікаціям Дунаю та Бузько-Дніпровсько-лиманському каналу. Проте наразі слід зберегти повний контроль над Дніпром.

Про це розповів командувач національного флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

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"Самі обставини диктували нові вимоги й змусили дивитися нас не лише на річкові артерії на Півдні, а й на Півночі нашої країни. Відтак, за ініціативи та підтримки командування Сухопутних військ, нами спільно було сформовано дивізіон річкових катерів на півночі Дніпра – головної логістичної артерії України, втратити яку ми не можемо собі дозволити", − розповів Неїжпапа.

Не мали такого досвіду

Віцеадмірал зазначив, що формувати річковий дивізіон почали у березні. Відтоді переобладнали корабельний склад. Іншим викликом стало укомплектування дивізіону особовим складом та військовий вишкіл для нього. Раніше Військово-морські Сили Збройних Сил України не мали такого досвіду з підготовки персоналу.

Попри всі проблеми, спромоглися і сформували цей дивізіон. Усе завдяки підтримці колег із Сухопутних військ, Генерального штабу,

– розповів Неїжпапа.

Річкова спільнота вчить моряків

Моряки, які були у Києві, долучилися до цієї роботи. Допомогли й іноземні партнери. Також не обійшлось без цивільних моряків річкового флоту.

"На війні всі шляхи годяться для перемоги, тому ми використовуємо все, що має держава, аби виконати задачу. І що приємно, річкова спільнота гарно це сприймає. Ба більше, багато хто з них з перших днів одразу, як дізналися, що формуються такі підрозділи, самі прийшли до нас із бажанням служити", – сказав Неїжпапа.

Він наголосив, що це фахівці, які знають акваторію, місцевість, особливості застосування кораблів. Зараз спеціалісти вчать молодих моряків, які не мають річкового досвіду.

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Плани щодо флоту

За словами Неїжпапи, сильний річковий флот на Півночі має бути через сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві. Мовиться про 19 суден військово-річкового флоту.

Україна нарощуватиме спроможності по всьому Дніпру, збільшуватиме кількість катерів. Неїжпапа сподівається, що незабаром ріка матиме флотилію річкових катерів та дивізіони у різних містах.

"Навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін – одна з наших першочергових задач на річках. Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії, – говорить про майбутнє віцеадмірал.

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