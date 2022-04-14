Не можемо залишатися нейтральними, – глава МЗС Ірландії пообіцяв ще більшу підтримку Україні

Ірландський міністр Саймона Ковені заявив, що його країна не може залишатися нейтральною у війні Росії проти України. Ірландія обіцяє нову допомогу для Збройних Сил.

До Києва з візитом прибув міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковені. Він зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою. Опісля вони провели спільну пресконференцію, повідомляє 24 канал.

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Ковені зазначив, що Ірландія не може залишатися нейтральною країною у війні, яку веде Росія. Протягом останніх 2 тижнів країна виділила понад 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України.

Крім того, ми маємо зобов'язання на суму у 33 мільйони євро щодо військової допомоги для Збройних Сил України,

– заявив міністр.

Він відзначив, що Ірландія також поділяє думки щодо максималістського підходу у відносинах з Росією та закликає накладати нові санкції на державу-агресорку. Там переконані, що обмеження мають виконувати і стримувальну функцію.

Ірландія виступає за впровадження ембарго на торгівлю нафтою з Росією у межах 6 пакету санкцій.

Брифінг Кулеби та Ковені: дивіться відео