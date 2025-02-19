Не можна дати Путіну знову всіх обдурити, – Зеленський провів розмову з генсеком НАТО
- Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, обговоривши гарантії безпеки та роль Туреччини.
- Зеленський наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для досягнення довготривалого миру, щоб запобігти поверненню агресії з боку Путіна.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів "хорошу й змістовну" розмову із генсеком НАТО Марком Рютте. Вони обговорили кілька важливих питань, зокрема гарантії безпеки.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Про що говорили Зеленський та Рютте
За словами Зеленського, його розмові із Рютте була "хороша й змістовна".
Поділився деталями моєї зустрічі з Президентом Ердоганом, під час якої ми обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США,
– розповів український лідер.
Водночас Рютте проінформував Зеленського про свою зустріч із генералом Кітом Келлогом.
"Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", – зазначив Зеленський.
Крім того, вони обговорили майбутні контакти України з партнерами, було скоординовано подальші кроки.
Не можна дати Путіну знову всіх обдурити,
– наголосив президент.
Він зазначив, що перед початком будь-яких потенційних переговорів усі партнери мають усвідомити, що пріоритетом для досягнення довготривалого миру є сильні гарантії безпеки.