Не можна дозволити Путіну відродити СРСР, – американський сенатор

Сенатор Мітт Ромні заявив, що США та партнери мають завадити Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз. Політик переконаний, що глава Кремля хоче саме цього.

Американський сенатор Мітт Ромні прокоментував дії Росії та висловив своє припущення щодо того, якими є плани Володимира Путіна.

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Путін хоче відродити СРСР

Він (Путін – 24 канал) намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити,

– заявив Ромні.

Сенатор вважає, що глава Кремля прагне відтворити Радянський союз у певній формі. Для цього, пояснив Ромні, Путін намагається розділити НАТО та послабити його. "Нам потрібний сильний Альянс НАТО не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – зазначив сенатор.

Він переконаний, що Заходу слід заблокувати газопровід "Північний потік-2", який повинен проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Днями представники Демократичної партії Сенату заблокували спробу республіканців накласти санкції на цей трубопровід.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід не працюватиме. У нього (Путіна – 24 канал) не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні", – наголосив Ромні. Він додав, що російський президент відповідатиме за свої дії.

Проти Путіна можуть ввести персональні санкції: що відомо

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо днями представив законопроєкт, який пропонує ввести персональні санкції проти Володимира Путіна. Обмеження проти очільника Кремля можуть запровадити у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

Це вже друга схожа ініціатива в Сенаті США. Перший документ там опублікували 12 січня – у день перемовин Росії з НАТО.

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