Не можна повністю виключати використання Путіним ядерної зброї , – експосол Британії у Росії

Президент Росії Володимир Путін може використати ядерну зброю у війні проти України. Такий сценарій російської агресії в Україні радить не відкидати експосол Великої Британії у Росії Тоні Брентон.

Путін декілька разів говорив про використання ядерної зброї, – експосол

Брентон розповів, що Путін декілька разів говорив про використання ядерної зброї. На думку експосла, якщо Росія використає ядерний потенціал, то перейде межі.

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Також Брентон зазначив, що не варто повністю виключати, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України. За його словами, все може змінитися, якщо у Кремля щось піде не по плану.

Він декілька разів говорив про використання ядерної зброї, що було б серйозним переходом межі… Але я не став би повністю виключати це, якщо в нього щось піде не так,

– сказав колишній посол Британії у Росії.

Путін пішов на величезний ризик у цій війні, – Брентон

Брентон вважає, що Путін – диктатор, який готовий ризикувати, але ретельно прораховує все. На думку експосла, президент Росії ризикнув, розпочавши війну з Україною.

"Наскільки я пам'ятаю, він був дуже здібним, цілеспрямованим, але не дуже приємним лідером Росії, рухомим бажанням знову зробити Росію великою. Людина, яка йшла на ризик, але дуже ретельно прораховувала, перш ніж ризикувати.

Цілком очевидно, що Путін, з яким ми зараз маємо справу, у деяких відносинах суттєво відрізняється. Він пішов на величезний ризик у цій війні", – резюмував він.

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