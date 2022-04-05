Не можна принижувати Україну такими рішеннями, – Шабунін про відключення трьох каналів

Відключення від цифрового мовлення телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" – це дуже поганий крок Офісу президента.

Про це заявив Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, саме так починалася путінська цензура в медіа.

Читайте також: Я б посперечався, хто з нас більший європеєць, – Шабунін про позицію країн Заходу

Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував, і це самодіяльність Єрмака і ко,

– сказав Шабунін.

За його словами, ця ситуація має поганий вигляд через те, що правоохоронною системою України й далі "рулить російський чорт Олег Татаров".

Шабунін зазначив, що саме він дав можливість Віктору Медведчуку втекти з України.

Закриття телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал"