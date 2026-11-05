"Не можна ремонтувати в розвалочку": Зеленський про протести через світло у Києві

Володимир Зеленський відреагував на акції киян, які перекривали дороги через тривалу відсутність світла в місті. Глава держави наголосив, що енергетичні об'єкти не можна ремонтувати "в розвалочку".

Про це він сказав у коментарі для журналістів.

Що з'ясувалося після перевірки?

Президент розповів, що напередодні особисто звернув увагу на акцію містян, які перекрили рух транспорту на одній зі столичних доріг. Одразу після цього глава держави зателефонував міністру внутрішніх справ, щоб розібратися в ситуації.

За словами Володимира Зеленського, згодом виявилося, що на пошкодженому енергетичному об'єкті працювало замало фахівців. Саме через брак робочих рук ліквідація наслідків затягнулася, що й викликало хвилю обурення киян.

Президент наголосив, що відновлювальні роботи під час кризи мають тривати максимально швидко та з повною віддачею, тому неприпустимо лагодити критичну інфраструктуру повільно.

Раніше через тривалу відсутність електропостачання мешканці столиці перекрили дороги на Оболоні та біля станції метро "Житомирська". Люди скаржилися, що перед цим сиділи без електрики майже 5 діб.

Зазначимо, що в Житомирі 5 листопада повністю припинили роботу комунального електротранспорту через серйозні пошкодження енергосистеми України. Також місто перейшло на ощадний режим вуличного освітлення, а частину світлофорів вимкнули. У Житомирській міській раді пояснили, що зараз важливо знизити навантаження на підстанції. Це допоможе запобігти новим масштабним аваріям і стабілізувати електропостачання.

Загалом же 6 листопада в частині областей України протягом усієї доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.