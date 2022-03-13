Не можна вірити жодному слову Кремля, – Піонтковський про переговори

Володимир Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Володимиром Зеленським. Можливо, Росія шукає способи виходу з ситуації.

Про це 13 березня сказав російський політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Путін хоче врятувати своє становище після зіткнення з українською армією.

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"Не можна вірити жодному слову Кремля. Треба чекати реальних повідомлень", – сказав Піонтковський.

Путін не відмовиться від планів

За словами політолога, моментом істини була зустріч міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби з Сергієм Лавровим. Він зазначив, що її влаштували Реджеп Ердоган і Нафталі Бенет, щоб дати можливість Путіну вийти й не втратити обличчя.

Піонтковський пояснив, що Володимир Зеленський також зробив крок у цьому напрямку й абсолютно справедливо заявив, що розчарований НАТО і його немічною позицією. Український президент не планує надалі наполягати на членстві в Альянсі.

Однак Лавров приїхав з іншими пропозиціями – з жорстким ультиматумом демілітаризації й так званої денацифікації. Путін не готовий відмовитися від повного підкорення України,

– сказав Піонтковський.

Піонтковський про можливість переговорів: дивіться відео