Не можу ні говорити, ні писати, – батько загиблого героя Ратушного розповів про смерть сина

Тарас Ратушний, батько загиблого українського воїна Романа Ратушного, розповів про смерть свого сина. Відомий український активіст Роман Ратушний загинув на фронті під Ізюмом.

Тіло бійця змогли вивезти у Київ

Батько загиблого бійця розповів, що Роман не повернувся з бойового виходу. Він заявив, що до останнього не вірив у загибель сина.

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За словами Тараса Ратушного, доповідь про обставини, в яких загинув його син, суперечлива.

Вибачте, я зараз не можу ні говорити, ні писати. Коли Рома не повернувся з бойового виходу, я не вірив у його загибель. Доповідь про обставини суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка,

– написав він у фейсбуці.

Батько українського воїна розповів, що до нього не могли пробитися. Водночас документи сина майоріли у ворожих соцмережах.

"Хочу подякувати всім, хто щось чув, але все розумів і тримав режим тиші, а також рішуче зупиняв тих, хто не розумів", – зазначив журналіст та активіст Тарас Ратушний.

Батько Романа Ратушного повідомив, що тіло сина вдалося повернути до Києва. "Всі ви насправді зробили чудо. Цим чудом наші забрали Рому і тепер він повертається до Києва", – написав він.

Також батько сказав, що деталі щодо прощання з його сином оприлюднять пізніше.

Що відомо про загибель Романа Ратушного

14 червня у громадській організації "Захистимо Протасів Яр", яку очолював Ратушний, підтвердили інформацію про те, що він загинув. 24-річний військовий був розвідником у 93 ОМБР "Холодний Яр".

Український воїн був вбитий російськими військами 9 червня у бою під Ізюмом, що в Харківській області. Його тіло змогли забрати лише через декілька днів після загибелі.

Ратушний загинув, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання. Роман брав участь у боях під Києвом, звільняв Тростянець і воював на Сумщині.

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. Роман Ратушний опублікував реквізити картки матері загиблого воїна:4149609012655017(Поваляєва Світлана Вадимівна).