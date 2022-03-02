Не можуть впоратися з Україною: росіяни вже кидають в бій навіть курсантів військових училищ

2 березня 2022 , 13:12
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Джерело:

Олексій Арестович

На черговому брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів про стан війська окупантів на 7-й день війни.

Арестович зазначив, що наступив психологічний перелом на полі бою – противник масово кидає свою зброю та відмовляється воювати проти українців. 

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Радник повідомив, що, за офіційними даними, росіяни кидають на поля бою навіть курсантів військових училищ – другокурсники одного з училищ пішли воювати в Україну. 

Це означає, що вся "могутня російська армія" вже не може впоратися з Україною, українським народом та Збройними Силами,
– сказав Арестович.

Повне відео брифінгу Олексія Арестовича: 

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Автор: Ярослава Прадід