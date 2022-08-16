Зеленський закликав українців триматися подалі від складів росіян

росіяни полюбляють курити на своїх об'єктах, через що там часто виникає "бавовна". Громадянам України не варто наражати себе на небезпеку, адже ворогу подобається спостерігати за "салютами" боєприпасів.

"Необачність" росіян та влучність ЗСУ провокують потужні вибухи на військових об'єктах ворога. Нашим громадянам на окупованих територіях варто подбати про свою безпеку.

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Безпека мешканців на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що щодня з'являються повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово окупована росіянами. Втрати ворога – це завжди гарні новини, які не мають супроводжуватися небезпекою для наших громадян.

Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби,

– закликав Зеленський.

Він додав, що причини вибухів можуть бути абсолютно різні, особливо потішні версії висуває російська пропаганда. Мета "бавовни" на окупованих територіях одна – знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів, це рятує життя наших людей.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців