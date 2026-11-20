Президент США Дональд Трамп передав слова російського диктатора Володимира Путіна про можливе уникнення вторгнення в Україну. Завершити бойові дії наразі нібито заважає взаємна ненависть лідерів Росії та України.

Слова американського лідера передає Clash Report.

Перешкода для миру

Трамп запитав у Путіна, чи напала б Росія на Україну, якби він був президентом США. Російський диктатор відповів йому: "Ні".

За словами американського президента, Путін також висловив сподівання на завершення війни. Проте налагодження діалогу значно ускладнюється, бо, мовляв, лідери України та Росії "надзвичайно ненавидять один одного".

Якби було інакше, це була б найлегша війна з усіх, які я припинив,

– сказав президент США.

Нагадаємо, 19 листопада у Китаї відбулася зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Тоді сторони могли обговорити війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

До слова, ЗМІ повідомляли, що Білий Дім прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня.