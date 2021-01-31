Не через Навального: Пономарьов назвав причини протестів у регіонах Росії

Росіяни масово вийшли на протести проти дій чинної влади. Хоча до цього їх раніше закликав опозиціонер Олексій Навальний, у частини мітингувальників була зовсім інша мотивація.

Джерело: Obozrevatel

У регіонах людей спонукав виходити на вулицю не особисто Навальний, а його розслідування про палац російського президента. Таку думку висловив Ілля Пономарьов, ексдепутат Держдуми.

Цікаво Навальний прагне вийти з в'язниці президентом Росії, – Ілля Пономарьов

За його словами, відео про розкішний маєток Путіна викликав у людей значне обурення. "Від соціальної несправедливості, від цих грошей, від цих туалетних йоржиків і всього іншого", – пояснив він.

Скандальне розслідування про "царський" палац Путіна під Геленджиком опублікувала команда Навального. Усі подробиці – читайте тут.

Натомість, зауважив Пономарьов, у Москві таким елітним статкам сильно не дивуються. Тому якраз там мотивація полягала переважно у підтримці Навального.

"Як бачимо, у відсотковому відношенні вона виявилася слабшою, ніж соціальна мотивація у регіонах. Навіть у Петербурзі було більше людей, ніж у Москві", – наголосив він.

Пономарьов: Навальний – людина конфліктна

Крім цього, Пономарьов також зазначив, соціологічні дані свідчать про те, що 42% людей вийшли протестувати на вулиці російських міст вперше.

Це означає, що люди виходять, зокрема й за закликом Олексія Навального, а потім розчаровуються і йдуть,

– пояснив він.

Й пояснив, що Навальний – дуже конфліктний та хоче бути єдиним лідером російської опозиції. Мовляв, тому й не вибудовує коаліції поважних стосунків.