"Не навчання": Росія може перекинути техніку в Білорусь до кордонів з Україною, – CIT

Росія продовжує стягувати свої ближче до України. Частину із них скеровують до Білорусі під приводом навчань. Однак аналітики Conflict Intelligence Team переконані, що мета Кремля може бути зовсім іншою.

Техніка та війська, які Кремль стягує до Білорусі, можуть розмістити біля полігонів поблизу кордонів України. Про це заявив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

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Росія перевозить техніку з Далекого Сходу

Руслан Левієв заявив, що приблизно від 7 січня місцеві мешканці далекосхідних областей Росії фільмують перевезення військової техніки у західному напрямку. Крім техніки перевозять і військових. Залізницею країна-агресорка перевозить БМП, реактивні системи "Град" та "Ураган" та інше озброєння.

За словами аналітика, спільні російсько-білоруські навчання можуть бути лише приводом для перекидання військ.

Ми маємо припущення, що ця техніка їде на полігони Білорусі, і згодом може бути розміщена біля кордонів України у Білорусі, адже раніше Володимир Путін анонсував спільні навчання Білорусі та Росії,

– заявив Левієв.

Загроза російського вторгнення до України: головне

Про можливе повномасштабне вторгнення Росії до України говорять ще з осені 2021 року. Ця інформація викликала серйозне занепокоєння у західних партнерів України.

Через загрозу вторгнення розмови про перспективу членства України в НАТО стали ще актуальнішими. Однак у Кремлі вирішили висунути ультиматум Заходу. Тамтешнє МЗС опублікувало документ з "гарантіями безпеки", у яких є вимога про нерозширення НАТО та зокрема заборона Україні вступати туди.

Так звані "гарантії безпеки" стали предметом обговорення під час зустрічей з російських делегатів з США, НАТО та ОБСЄ, які відбулися протягом 10 – 13 січня. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.

У США заявили, що до середини лютого Росія може таки піти у наступ. Однак перед цим Кремль запланував провокації, щоб створити "привід для нападу", як це було в 2014 році.

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