Не загрожують цивільним, – Живицький пояснив ранкові постріли на Сумщині

Мешканці Сумщини вранці 26 квітня чули вибухи. Однак на території області немає російських окупантів.

Про це сказав очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що в області працюють вибухотехніки.

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"Постріли та вибухи, які ви чули зранку, не несуть жодної загрози для цивільних. Все добре", – написав Живицький.

Заходи безпеки

Очільник ОВА наголосив, що в країні досі триває війна. Наразі на Сумщині проводять заходи, щоб території стали безпечнішими. Живицький зазначив, що не може пояснити всю інформацію.

Орків на території області як не було останні тижні, так і зараз немає,

– нагадав Живицький.

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