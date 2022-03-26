Не в Нюрнберзі, але сенс буде аналогічний, – Зеленський пообіцяв покарати кожного окупанта

Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей та знищують житлові квартали. І вони обов'язково отримають покарання, Україна це гарантує.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, російські війська свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, влучають в укриття, лікарні, школи та навіть у церкви та меморіали.

Зеленський зазначає, що російські війська отримають такі накази – знищувати все, що робить українським народ народом.

80 років тому нацисти саме так намагалися захопити Європу. Так зараз діють окупанти в Україні. Ніхто їм цього не пробачить, буде відповідальність. Так само, як 77 років тому. Скоріш за все, не в Нюрнберзі, але сенс буде аналогічний. Ви це побачите, всі побачать, ми гарантуємо,

– сказав Зеленський.

До слова, Харківська СБУ розпочала розслідування за фактом обстрілу житлових будинків в Основ’янському районі міста. Відомо, що 25 березня російські окупанти обстріляли з артилерії будинки, в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок чого загинуло 5 мирних мешканців.

Звернення Володимира Зеленського 26 березня: