Не обіцяє Путіну нічого гарного, – політик про розмову Байдена і Дуди за зачиненими дверима

Президент США Джо Байден зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою. Центральною темою зустрічі була війна в Україні.

Безумовно, для нашої держави від цих перемовин буде практична користь. Про це в ефірі 24 каналу сказав політик та громадський діяч Олег Рибачук.

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Байден невипадково обрав Польщу

За його словами, чи Байден зустрічався у форматі НАТО, чи говорив із главами держав ЄС, чи на G7 – тема України і як демократичному світу дати відсіч Володимиру Путіну, була основною.

Найголовніше те, що було за зачиненими дверима. Те, що відбувалося там, Путіну не обіцяє нічого гарного,

– наголосив Рибачук.

Рибачук зауважив, що Байден невипадково обрав країну, в якій він проведе 2 дні. Це – перший візит Байдена в Польщу.

Президент США обговорив військову підтримку України

Президент США, як зауважив політик, почав свою пресконференцію з того, що перебуває за крок до країни, в якій дуже хотів бути, однак йому "безпека не дозволила".

"Майже 2 години Байден провів з главами держав ЄС і НАТО. Загалом там мовилось про те, як, якою зброєю, послідовністю, через які кордони зробити так, щоб Україна отримала максимальну військову підтримку", – відзначив Рибачук.