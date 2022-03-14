Не обов'язково на фронт: 8 способів допомоги Україні "в тилу"

Якщо ви думаєте, що допомогти Україні зараз можна лише на полі бою, то це не так. У кожного свій фронт, й допомогти можна по-різному.

Зокрема, Українська Волонтерська Служба підготувала інструкцію, в якій розповідає про 8 способів допомоги не на фронті.

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8 способів допомоги Україні "в тилу"

Фінансова допомога українській армії

"Задонатити" на ЗСУ можна через "Дію", ПриватБанк або monobank. Також ви можете підтримати благодійні фонди.



Фінансова допомога українській армії / Фото Українська волонтерська служба

Допомога у штабах гуманітарної допомоги

Приносьте до штабів необхідні речі або сортуйте їх.

Допомога у штабах гуманітарної допомоги / Фото Українська волонтерська служба

Допомога переселенцям

Особи, які допоможуть у шелтерах, завжди потрібні – для приготування їжі, розміщення людей, сортування для них гуманітарної допомоги. Тож можете трохи поволонтерити.



Допомога переселенцям / Фото Українська волонтерська служба

Допомога зі спорядженням та одягом для захисників

Станьте корисними у спеціальних штабах, де шиють одяг для захисників та плетуть маскувальні сітки.



Допомога зі спорядженням та одягом для захисників / Фото Українська волонтерська служба

Автоволонтерство

Автоволонтерство / Фото Українська волонтерська служба

Онлайн-волонтерство та IT-армія України

Станьте журналістами – поширюйте перевірену інформацію.



Онлайн-волонтерство та IT-армія / Фото Українська волонтерська служба

Територіальна оборона міста

Обороняйте рідні вулиці та мирне населення.



Територіальна оборона міста / Фото Українська волонтерська служба

Допомога за кордоном

Навіть, якщо ви за кордоном, не залишайтеся осторонь.



Допомога за кордоном / Фото Українська волонтерська служба

Крім того, в інструкції зібрано перелік корисних посилань для пошуку допомоги, зокрема, з медикаментами та житлом.