Не обов'язково на фронт: 8 способів допомоги Україні "в тилу"
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
Якщо ви думаєте, що допомогти Україні зараз можна лише на полі бою, то це не так. У кожного свій фронт, й допомогти можна по-різному.
Зокрема, Українська Волонтерська Служба підготувала інструкцію, в якій розповідає про 8 способів допомоги не на фронті.
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8 способів допомоги Україні "в тилу"
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Фінансова допомога українській армії
"Задонатити" на ЗСУ можна через "Дію", ПриватБанк або monobank. Також ви можете підтримати благодійні фонди.
Фінансова допомога українській армії / Фото Українська волонтерська служба
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Допомога у штабах гуманітарної допомоги
Приносьте до штабів необхідні речі або сортуйте їх.
Допомога у штабах гуманітарної допомоги / Фото Українська волонтерська служба
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Допомога переселенцям
Особи, які допоможуть у шелтерах, завжди потрібні – для приготування їжі, розміщення людей, сортування для них гуманітарної допомоги. Тож можете трохи поволонтерити.
Допомога переселенцям / Фото Українська волонтерська служба
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Допомога зі спорядженням та одягом для захисників
Станьте корисними у спеціальних штабах, де шиють одяг для захисників та плетуть маскувальні сітки.
Допомога зі спорядженням та одягом для захисників / Фото Українська волонтерська служба
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Автоволонтерство
Автоволонтерство / Фото Українська волонтерська служба
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Онлайн-волонтерство та IT-армія України
Станьте журналістами – поширюйте перевірену інформацію.
Онлайн-волонтерство та IT-армія / Фото Українська волонтерська служба
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Територіальна оборона міста
Обороняйте рідні вулиці та мирне населення.
Територіальна оборона міста / Фото Українська волонтерська служба
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Допомога за кордоном
Навіть, якщо ви за кордоном, не залишайтеся осторонь.
Допомога за кордоном / Фото Українська волонтерська служба
Крім того, в інструкції зібрано перелік корисних посилань для пошуку допомоги, зокрема, з медикаментами та житлом.