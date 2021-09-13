Не один рік заробляв, – голова БЕБ Мельник пояснив свої 6 квартир в Україні й Туреччині
Джерело:"Суспільне"
Очільник новоствореного Бюро економічної безпеки пояснив свої великі статки. Вадим Мельник заявив, що оскільки він вніс цю інформацію у декларацію, то не боїться пояснити звідки у нього стільки майна.
Заощаджуємо з дружиною, – голова БЕБ
Усі гроші чиновник заробляв багато років, тому не приховує їх. Про це він заявив у інтерв'ю.
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У нас філософія із дружиною така, що ми живемо ощадливо. Ми не прижимаємось, але і не зажимаємось. Ми накопичуємо певні статки, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити житлову площу, то ми йдемо до цього і ми її розширюємо. Якщо нам хотілось купити престижнішу іномарку, ми її купили,
– розповів Мельник.
На питання журналістки про те, скільки він заробляв на державній службі, чиновник відповів, що точно не пам'ятає.
"Там були зарплати в еквіваленті понад тисячу доларів. Мені зараз важко пригадати і курс коливається", – наголосив керівник БЕБ.
Що відомо про статки Мельника
Службовець майже 17 років працює на державних посадах, де платять невелику зарплату. Однак це не завадило йому купити 6 квартир:
- у Києві за понад 1 мільйон гривень,
- у Туреччині за понад 2 мільйони гривень,
- квартири в Ірпені,
- в елітному районі курортної Одеси.
Крім того, в декларації Мельника навіть є мисливська рушниця за 168 тисяч гривень.