Не партії Порошенка критикувати СБУ, – Гнап про скандал через російський паспорт Аксьонова

Голову СБУ Івана Баканова під час виступу у Верховній Раді закидали питаннями через російське громадянство Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах на Донеччині. Зокрема своє обурення висловив депутат з "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

Журналіст Дмитро Гнап відреагував на цю ситуацію в парламенті. За його словами, СБУ варто прямо і жорстко запитувати за бездіяльність у історії з Аксьоновим, але не представникам політичної сили Порошенка.

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"Бо, 5 років тому, коли Петро Олексійович був президентом, а депутат Ар'єв входив до правлячої більшості у Раді, ми з колегами зробили розслідування, у якому виявили, що мер Одеси Геннадій Труханов теж має російський паспорт", – пригадав журналіст.

При чому саме на російський паспорт ним були оформлені віргінські офшори, через які він контролює десятки фірм Одесі. Зокрема тих, які отримують мільярдні замовлення з державного та міського бюджету,

– заявив Дмитро Гнап.

Він зазначив, що тоді СБУ, очолювана Василем Грицаком, пообіцяла ретельно перевірити нашу інформацію. І за якийсь час, справді дала відповідь. В ній мовилось, що слідчі російський паспорт у Труханова не знайшли.

Відповідь СБУ щодо російського паспорту в Геннадія Труханова: "Співробітники СБУ опитали міського голову Одеси, який заперечив наявність у нього подвійного громадянства. Відтак, поширена журналістами інформація не підтвердилася".

"Ви зрозуміли, прийшли "СБУшники" до Труханова і кажуть: "У вас є російський паспорт?" – "Нема" – "Ми так і думали. Всього найкращого, до побачення!". А за якийсь час, фракція "Блоку Петра Порошенка" в Одеській міській раді стала синхронно голосувати з фракцією Труханова, зокрема по смачних земельних питаннях", – сказав Дмитро Гнап.

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Також додав: "Аксьонова давно мав ходити не на зустрічі з виборцями, а на допити в СБУ. І сидіти не у кріслі мера, а на лаві підсудних. От тільки не представникам попередньо влади про це критикувати Службу безпеки".

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Що відомо про Андрія Аксьонова