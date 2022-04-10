Не перша смерть: на Дніпропетровщині чоловік підірвався, взявши у руки касетний боєприпас росіян

У Дніпропетровській області сталася трагедія. На жаль, один чоловік став жертвою касетного боєприпасу.

Очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко оприлюднив останні дані щодо "прильотів" в області станом на 10 квітня 2022 року. Він наголосив, що ракетні обстріли – це не єдина загроза.

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На Дніпропетровщині підірвався чоловік

Згідно з даними Валентина Резніченка, у неділю підірвався чоловік, який підняв касетний боєприпас. Це сталося у Синельниківському районі. Повідомляють, що це вже четверта така смерть в регіоні.

Резніченко звернувся до містян із закликом не брати у руки будь-які підозрілі речі та не нести їх додому, наголосивши, що це небезпечно. Натомість він радить звернутися до фахівців, які допоможуть.

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