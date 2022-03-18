Не пізно змінити позицію, Nestle, – Кулеба показав, що спонсорує компанія, працюючи у Росії
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дуже багато міжнародних компаній перестали працювати в Росії через її вторгнення в Україну. Однак в Nestle досі від цього не відмовилися.
Цивілізований світ не хоче спонсорувати війну, в якій вбивають мирне населення. За 22 дні російські окупанти вбили більше цивільних, ніж військових.
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Залишаючись в Росії, Nestle спонсорує воєнні злочини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав компанії Nestle, що вона спонсорує, залишаючись працювати у Росії.
Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Nestle дозволяє продовжити загарбницьку війну Росії в Європі. Довгострокова шкода репутації компанії пропорційна масштабам російських військових злочинів в Україні (величезним). Не пізно змінити свою думку, Nestle,
– зауважив Кулеба.
На фото, яке опублікував міністр, мовиться, що гасло, яким компанія себе позиціює – "Хороша їжа. Хороше життя". Однак позиція Nestle – спонсорування війни, яку розв'язав президент Росії Володимир Путін.
Зауважте – Nestle не бачить нічого не етичного у роботі в Росії