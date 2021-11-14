Не помітив відкритий люк: у Польщі авто наїхало на голову українцю, який працював у каналізації
Джерело:Gazeta Wroclawska
У Польщі український заробітчанин виконував ремонтні роботи в каналізаційному колодязі. Однак його працю перервало авто Volkswagen, яке наїхало на нього.
Інцидент трапився у місті Вроцлав. Під час виконання робіт голова українця визирала з-під землі назовні, однак цього не помітив водій легковика.
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Чоловік перебуває у лікарні
Шасі автомобіля Volkswagen зачепило голову робітника і серйозно поранило її. Унаслідок цього чоловіка госпіталізували з глибоким пораненням голови та великою крововтратою, однак він був притомним.
У Польщі авто наїхало на голову Українця / Фото Polska Press
Правоохоронці розпочали розслідування цього інциденту. За попередніми даними українець не належним чином позначив місце проведення ремонтних робіт.
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